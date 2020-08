Pautips sorprendió a sus seguidores al inyectarse bótox en el rostro a sus 25 años

View this post on Instagram

Muchas personas me pidieron que les explique la función del botox en el Bruxismo debido a la historia que monté ayer donde le realizaba el procedimiento a la bella @pautips El bruxismo consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes, produciendo el desgaste de los mismos. Puede darse tanto por el día como por la noche, aunque el más frecuente es el que se produce durante el sueño. Algunas personas no tienen síntomas, pero otras pueden experimentar dolores de cabeza, de mandíbula y problemas dentales, ademas de cara de forma cuadrada y ancha!! El tratamiento consiste en aplicación de botox en los músculos maseteros con el fin de disminuir la fuerza de estos y evitar dicho rechinamiento, este proceso también lleva a que la cara luzca mas delgada y perfilada al disminuir el tamaño muscular, se hace en una sola sesión, el cambio se observa a partir del 5 día y su duración es de aproximadamente 6 meses. Pasa la foto!!➡️➡️➡️