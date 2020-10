Marbelle habló de la orientación sexual de su hija, ¿fue el motivo de su discusión?

View this post on Instagram

¿Marbelle aclaró que no es homofóbica?🤔 Angie, la hija adoptiva de la cantante, volvió a responder varias inquietudes de sus seguidores aclarando cómo es su actual relación con su familia 🤯 Además, dejó claro que en cualquier hogar hay discusiones y no todo es perfecto 😰 Asimismo y en compañía de su pareja, respondió sobre cómo tuvieron a su bebé 👶🏻 Por otra parte, Marbelle se sinceró y reveló que actualmente no está bien con su hija mayor, pero que no es referente a su orientación sexual😱 ¿Qué piensan de todo esto?😅