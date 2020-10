La esposa de Hassam infartó a varios en lencería, y ahora todos envidian al humorista

View this post on Instagram

Ser siempre niña y joven… ¡eso quería! Ahora siento que crecer es maravilloso, he cambiado mucho este 2020, cada día reconozco más la mujer que soy, no solo mental y espiritual si no también físicamente. Para mi fue duro “madurar” me sentía obligada a ser madre, esposa y me sentía una pibita que quería vivir y no podía, era frustrante! Ahora siento que la madurez es parte de nuestra libertad y que dentro de este proceso podemos abrazar intensamente a nuestra niña interior. Todo esto me ha permitido soñar, jugar e imaginar como una niña y lo mejor, lograrlo🌱 …. Qué cada época me agarre creciendo, amando y creando. 🙏🏾