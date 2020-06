Esposa de Hassam muestra su cintura de avispa y revela su secreto para lograrlo

Muchos envidian al humorista por su pareja, y es que tiene un cuerpazo. Y ahora, la esposa de Hassam muestra su cintura de avispa y además, contó cómo ha hecho para tenerla en esta cuarentena.

El humorista se ha ganado el corazón de los colombianos, pero su esposa también.

Se trata de Tatiana Orozco, quien ha sido aplaudida por acompañar al humorista en medio de la lucha contra el cáncer.

Tatiana también ha enamorado a varios por el cuerpazo que tiene.

Y claro, muchas también le han preguntado por sus secretos para mantenerse tan bien.

Por eso, para aclarar las dudas de sus seguidores les contó cómo ha logrado tener un cuerpazo y una cintura de quinceañera, a pesar de que es mamá y se encarga de un hogar.

"Entre desayunos, cuidado de la casa, trabajo, familia, obligaciones es bueno hacer actividad física, no soy aficionada a lo fit ni me gusta obsesionarme por un cuerpo perfecto.@andromeda24cas me da rutinas caseras y no manejamos ningún tipo de dieta. Todo es cuestión de sentirnos bien, confiadas, activas, enfocadas y así poco a poco el cuerpo debe estar en su equilibrio. Estoy usando las cinturillas de @comoatimismo_faith".

