El cantante se refirió a los rumores, Silvestre Dangond confirma que protagonizará novela de RCN aunque admite no saber actuar.

El cantante vuelve a ser tema de conversación a raíz de un rumor que ahora se confirma.

En esta ocasión, fue Olímpica Stereo la que compartió un video donde asegura que sí actuará.

Desde hace un tiempo se hablaba de la posibilidad de una serie de RCN en la que Silvestre sería el protagonista.

No obstante, no sería una historia sobre su vida, sino sobre el maestro Leandro Díaz.

Tal como indicó el programa Lo sé todo, el canal contactó a Silvestre para hacer el papel principal de esta historia, ya que tiene todos los ingredientes para interpretarlo.

Ahora, el mismo Silvestre cuenta que estará en la piel de Díaz, aunque dice que no sabe actuar.

"Me muero por hacer ese papel, yo sé que no sé actuar, nunca he actuado, pero voy a poner todo de mi parte", comentó.

Este fue el video donde hizo el comentario.

