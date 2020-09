Silvestre Dangond se despachÃ³ contra Carlos Vives por seÃ±alarlo en una entrevista

El cantante samario incomodó a su colega; Silvestre Dangond se despachó contra Carlos Vives por señalarlo en una entrevista.

¿Por qué se dio la pelea entre Carlos Vives y Silvestre Dangond?

Aunque son buenos colegas, han tenido sus diferencias.

Esto quedó en evidencia en días recientes, cuando Carlos dio una entrevista a un medio español.

Allí comentó que no le había gustado del todo que Silvestre Dangond hiciera una canción con sus músicos.

Sin embargo, no lo dijo desde la envidia o la simple molestia, sino porque se sintió excluido.

“Yo me siento como el productor de todos ellos, a mí me gustaría que me tuvieran la confianza, que un Silvestre me tuviera la confianza de decirme ‘he pensado trabajar con este equipo, ¿tú qué piensas?’, La felicidad para una persona como yo, porque es que Silvestre es un artistazo", dijo.

Al enterarse de esto, Dangond no se guardó sus palabras.

Desde su cuenta de Twitter, el cantante vallenato le contestó a Carlos Vives.

"No veo la hora de que pase toda esta mentira", comentó, asegurando que él no se quería "quedar" con ningún equipo.

Estas fueron las fuertes palabras de Dangond, que, en el fondo, buscan conciliar con el samario.

De momento, no se conoce si Vives le respondió de vuelta.

Ese equipo de el que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande….no veo la hora que pase toda esta mentira! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Y con respecto a el manager ! Yo no busque a Walter K , Walter me busco a mi! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Y maestro Vives si usted dice que quiere grabar y trabajar conmigo yo soy el más feliz de hacerlo en todas mis entrevistas siempre le he mandado razón! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Maestro vives los músicos que trabajan conmigo los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza llevamos años grabando juntos! Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus musicos, sería feliz grabar con el papá pastor cuánta admiración — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

No tengo el número del maestro vives tengo el de su esposa y la última canción q le mandé para ver si hacíamos juntos la tiene Claudia se llama "La Vallenata" un merengue de Camilo Namen inédito! Q soy conciente q si no le gusta o no conecta con la canción no pasa nada — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

¿Se aclarará el malentendido entre los colegas?

