Reconocido actor fue denunciado por violencia por su expareja.

#NoPuedeSer Luego de irse a vivir juntos, de iniciar una familia y de descubrir las infidelidades de @johnmariorivera, María del Pilar afirma que comenzaron los maltratos psicológicos y físicos en su contra. . . . . . . #JohnMarioRivera #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed