Los televidentes ya tienen sus hipótesis, estas son las posibles razones por las que el regreso de Betty la fea no tuvo el rating esperado en RCN.

Con sorpresa, varios notaron que la novela de 1999 volvió a la pantalla.

Si bien esta solía ser un comodín que le traía bastante rating al canal, en esta ocasión sorprendió su bajo puntaje.

Sin pasar los 6 puntos de rating, la querida novela quedó muy por debajo de su competencia.

Recordemos que novelas como Pasión de gavilanes y Pedro el escamoso están por encima de los 13, 14 puntos.

Para los televidentes, cinco repeticiones de la novela ya son demasiadas.

Así, varios han dicho que no la volverán a ver pues ya fue suficiente, y no vale la pena "quemar" la historia.

Por otra parte, otros televidentes comentan que la novela no ha envejecido bien.

Es decir, que a varios les molesta volver a ver situaciones de clasismo, acoso laboral, homofobia y acoso sexual que se evidenciaban en la novela como algo normal en los sitios de trabajo.

Para usted, ¿cuál es la razón del bajo rating de la producción?

Betty La Fea ya no corresponde a nuestra época. Empecé a verla de nuevo y me aterró el clasismo, maltrato, la homofobia, misoginia, la delgadez que promueve y un montón de cosas feas que en su época eran normales, nos daban risa, ya no más. ¿Cómo pueden repetirla en tv nacional?

— Liliana Ospina (@lilondra) October 15, 2020