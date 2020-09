La novela de Fernando Gaitán se convirtió en comodín; así reaccionaron los televidentes al enterarse de que Betty, la fea regresa a RCN.

No cabe duda de que Betty es una de las producciones más vistas en Colombia.

Los números lo prueban, pero también el inmenso amor que la gente le tiene a la novela.

Pero, aun así, ¿es suficiente para que los televidentes quieran repetirla por quinta vez en RCN?

Justamente, esto hizo que las redes se llenaran de comentarios encontrados en redes sociales.

Pues si bien muchos admiten que la verían las veces que fuera, otros se preguntan si no es una medida en extremo desesperada por parte del canal.

Así, en redes sociales se han visto varios mensajes al respecto, donde quienes están a favor y quienes están en contra están casi en iguales cantidades.

Y es que, Betty, la fea tiene algo adicional en contra, pues puede encontrarse en Netflix sin publicidad ni cortes.

@CanalRCN no entiendo por que no dan El Capo, A Corazón Abierto, Pura Sangre, El Último Matrimonio Feliz cualquier novela que no sea la que ya han repetido hasta la saciedad, si ya es muy desesperado Azúcar o Me Llaman Lolita pero no más Betty u,u

— Devin_Andrew :3 (@DevinAndrewLala) September 22, 2020