Poco se volvió a saber de Sandra Reyes en la pantalla chica.

A pesar de ser una gran actriz, ha tenido problemas económicos por las pocas ofertas laborales que ha recibido.

Muchos pensarían que el hecho de haber estado en la novela representó mucho dinero para la actriz.

Pero esta no es la realidad, tal como expresó Sandra en entrevista con Las2Orillas.

Tal como le contó a dicho portal, los actores reciben una cifra risible por las "regalías" de la retransmisión de la novela.

Así, el hecho de tenerla al aire no soluciona sus problemas financieros.

Por otro lado, Sandra contó que realmente no tiene ninguna amistad con Varoni.

En general, muchos actores siguen siendo amigos luego de grabar, sobre todo si tienen muchas escenas juntos.

Este no fue el caso, y Sandra Reyes cuenta que no conservó una amistad con el actor.

Si bien no tienen diferencias ni se llevan mal, simplemente no siguieron en contacto, y esta es la razón por la que hoy en día no son amigos.

¿Sandra Reyes ya no se habla con Miguel Varoni luego de grabar Pedro el escamoso?

