Hace 20 años, la novela estaba estrenando en Caracol, así fue el tierno momento en que Miguel Varoni se dio cuenta que Pedro el escamoso era un éxito.

Hoy en día, Miguel Varoni guarda en su corazón los recuerdos que le dejó este papel.

No solo le quedó mucha fama, sino varios recuerdos bonitos de haber calado tanto entre las personas.

En entrevista con El Tiempo, Miguel Varoni recordó los primeros días de la novela.

Según recuerda, fue a una cita odontológica, y su odontólogo estaba emocionado.

Eso le llamó la atención, pero lo más tierno vino después.

Ahí supo lo que estaba pasando, y que Pedro el escamoso pasaría a la historia.

"Pasando una calle me cerró un bus escolar y se bajaron todos los estudiantes que iban allí, ya de regreso a su casa, a pedirme autógrafos, algo así no me había pasado nunca", contó.

Luego de este simpático encuentro con sus jóvenes fanáticos, Varoni se dio cuenta del fenómeno de Caracol.

"Cuando me encontré con el director de la telenovela, Juan Carlos Villamizar, y le conté lo que acababa de vivir, lo rematé diciéndole, ‘yo creo que la sacamos del estadio’", agregó.

En la entrevista, también Varoni dijo estar muy agradecido con la novela, pues no siempre una producción tiene un éxito tal.

El tierno momento en que Miguel Varoni se dio cuenta que Pedro el escamoso era un éxito

¡Se podría considerar como una cuña política! https://t.co/yYq9ruZIkl — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) October 9, 2020

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí