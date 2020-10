"Me empezó a desvestir": Danna García se destapó y habló del terrible acoso por parte de un actor

La actriz no calló más y en medio de una entrevista, Danna García se destapó y habló del terrible acoso por parte de un actor.

Danna es una de las actrices más queridas de Colombia y recordadas en Latinoamérica.

En la actualidad la vemos en Pasión de gavilanes, que está siendo repetida en Caracol.

Sin embargo, a pesar de la fama su vida no ha sido color rosa.

Hace un tiempo, en entrevista con Sal y pimienta de Univisión, reveló que en Estados Unidos fue acosada por un director y actor.

“En Los Ángeles sí me acosaron. Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’. O sea, no era actuando que necesitaba yo explotar más eso”, reveló.

Y agregó: “Esa misma persona, me acuerdo que me invitó a una cena con un actor y yo estaba fascinada. […] Después de la cena me dice que subiera a su casa y yo le dije: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación'”.

Fue entonces, estando en el garaje, cuando el hombre la acorraló contra la pared, la besó a la fuerza y la intentó desvestir.

De acuerdo con Danna, jamás denunció porque su mánager se lo aconsejó: “De eso no se habla, next. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la Policía? Next”.

