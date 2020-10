Lo que nadie vio de la golpiza que Gabriela le dio a Sarita en 'Pasión de gavilanes'

Varios detalles quedaron escondidos, y si quiere conocerlos, esto fue lo que nadie vio de la golpiza que Gabriela le dio a Sarita.

El lunes los televidentes de Pasión de gavilanes fueron testigos de los fuertes latigazos que Gabriela le dio a Sarita al encontrarla junto a Franco, desnudos.

Sin duda, esta fue una de las escenas más fuertes y comentadas de la novela.

Y por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar.

Hace un tiempo, en un Instagram live entre Kristina Lilley (Gabriela) y Lorena Meritano (Dínora), Lilley contó detalles desconocidos de esta escena.

"Yo lloraba pegándole a Natasha y le decía: ‘perdón, perdón’. Fue horrible".

Y agregó: "Yo no le pegué, el látigo no era de verdad. Estaba hecho de foami, que es una espuma muy blandita… Además, Natasha tenía en la espalda un protector muy grueso puesto, entonces no había manera de hacerle daño de ninguna forma, pero la escena era muy fuerte".

Las revelaciones de Gabriela las podrá ver en el siguiente video desde el minuto 59:40:

Lo que nadie vio de la golpiza que Gabriela le dio a Sarita

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.