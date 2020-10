Marbelle y su hija no se pueden ver ni en pintura, dicen sus seguidores tras unos polémicos videos

View this post on Instagram

Marbelle por fin tocó el tema de su hija adoptiva y aunque no fue directa, dejó ver que “respeta decisiones” y que al parecer hay inconvenientes familiares que no quiere revelar. Recordemos que en días pasados la cantante dio a entender que no se siente la abuela del hijo de Angie Cardona, su hija adoptiva, y esto ha causado revuelo. Opiniones…