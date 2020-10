Carolina Cruz se quitó la ropa para mostrar su barriguita de embarazada

View this post on Instagram

¡Hoy tenemos nueva portada de #RevistaAló y celebramos el poder del amor junto a Carito Cruz y su familia! 🤰🏻❤️. Decenas de niños actualmente son concebidos en un laboratorio. Las nuevas técnicas han convertido en madres a muchas mujeres que nunca lo hubiesen logrado de manera natural… Por eso, la presentadora @carolinacruzosorio nos comparte con alegría y orgullo su experiencia de cómo logró este sueño llamado Salvador Palomeque Cruz, su segundo hijo. En exclusiva, la presentadora vallecaucana nos revela lo que fue este camino para convertirse en mamá por segunda vez. “Cuando Dios y la vida te brindan una segunda oportunidad debes abrazarla y agradecerla con mucho amor… Resultó un camino relativamente corto, aunque fue muy retador emocionalmente, pero gracias a Dios lo logramos en el primer intento. Sé que para muchas mujeres es duro, hay parejas que no aguantan la presión, otros se tardan años, pero el alma de madre puede con todo”, revela en exclusiva en la #RevistaAló de esta quincena. #MujerAlóInspira . . . . Entrevista: @sandrapaolareal Fotografía: @hernanpuentes Management: @tatianazuluagal Producción y styling: @laura.morenob Maquillaje y peinado: @malejocangrejo Asistentes de fotografía: @juanitomasa1 y David Trujillo Locación: @studiopuentes Vestido: @ginablancoatelier Ropa interior: @chamela_oficial