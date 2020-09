¡No fue natural! Carolina Cruz reveló el tratamiento que usó para embarazarse

View this post on Instagram

• Este 2020 ha sido un año lleno de contrastes, difícil para muchos, más llevadero para otros. En nuestra familia hemos decidido mirar todo lo bueno que nos ha dejado este año, hemos aprendido a disfrutar el tiempo juntos, trabajar en equipo, Aprovechar los arrunches, las despertadas tarde y acostadas muy tarde. Nos hemos conocido más y eso nos gusta, también despedimos a Dandy dejando el egoísmo a un lado para entender desde el amor… que así tenía que ser. Hoy desde lo más profundo de nuestra INCREÍBLE GRATITUD, queremos contarles que llegó este bebe tan esperado, tan deseado y anhelado. De la mano De Dios, de la Virgencita y de los médicos tenemos a Salvador de 15 semanas creciendo fuerte y sano, el esta perfecto, yo estoy perfecta. GRACIAS por su bonita energía, por sus deseos de ver crecer esta familia tanto como nosotros. Les hablaré de este proceso desde el amor para contarles El Paso a paso de este sueño llamado SALVADOR. Lo que DIOS quiso, cuando el quiso…sus planes perfectos ❤️🙏🏼🌈🤰🏻👨‍👩‍👦‍👦🐶🏡💙