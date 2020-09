Con solo dos álbumes, Royal Blood ha crecido hasta convertirse en una de las bandas de rock más sonadas de los últimos años.

Luego de un tiempo tras bambalinas, la banda regresó con un nuevo sencillo.

Se trata de Trouble's coming, que además es un abrebocas de su próximo álbum.

Este nuevo disco saldrá en el primer trimestre de 2021, así que los fans de la agrupación ya pueden suponer cómo sonará.

El dúo inglés ha conseguido dos #1 en las listas del Reino Unido.

El primero llegó en 2014 con su álbum debut homónimo, certificado doble platino, y en el 2017 con su álbum ‘How Did We Get So Dark?’, vendiendo 2 millones de álbumes en todo el mundo.

Su reconocimiento incluye el Premio BRIT al Mejor Grupo Británico; además de otros reconocimientos en premios como NME y Kerrang, así como una nominación a los Premios Mercury.

Aún más, ha tenido un gran impacto internacional, alcanzando el Top 10 en otros siete territorios y alcanzando el puesto #2 en la lista de Álbumes Alternativos en Estados Unidos.

Su éxito en Estados Unidos incluye tres éxitos en el puesto #1 en Radio Rock y cuatro éxitos dentro del Top 20 en Radio Alternativa.

Trouble's coming, lo nuevo de Royal Blood

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí