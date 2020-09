Las sensuales fotos de Isabella Castiblanco con las que muestra cómo va su transición

View this post on Instagram

“Necesitamos replantear la representación trans en los medios de comunicación, fuera de estigmas y esa concepción de la burla e imitación porque somos seres dignas y, a pesar de que también es un trabajo y la sociedad se ha encargado de que sea el acceso directo para sobrevivir, no todas ejercemos la prostitución.” “Esto no es un disfraz, ni una actuación como la televisión se ha encargado de proyectar.” #BellaCastiblanco para @playboy_col 🔥🐰🔥 (Entrevista Completa in Bio) @playboy #playboy #playboygirl #playboytrans @grupo4co Ph @danieldjesusphoto MakeUp&Hair @franco_nava