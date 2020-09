Tras unos tristes videos en redes, Carolina Cruz preocupa por su ausencia en 'Día a Día'

View this post on Instagram

• GRATITUD INFINITA ❤️🙏🏼🌈🐶 Hemos recibido miles de mensajes llenos de aliento, apoyo y mucho amor. Han sido días duros, extrañamos todo de DANDY, pero estamos felices porque entendimos que el nos escogió para vivir 13 años llenos de compañía, Alegría, dicha y amor incondicional. Poner la mejor cara no ha sido fácil, pero tenemos tanto que agradecer que todo eso nos da fortaleza. Mati nos ha enseñado mucho en estos días, su inocencia, su amor, su ternura y su sencillez para vivir la vida desde la alegría y el amor. Cuiden a sus mascotas, llénenlos de amor, disfruten cada segundo de juegos y entrega amorosa, ellos no son juguetes, son almas puras que llegan a este mundo y en pocos años nos enseñan más que cualquier humano, pocos tenemos el honor de poder ser elegidos por ellos.