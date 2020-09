Carolina Cruz se despidió de uno de sus grandes amores con un doloroso mensaje

View this post on Instagram

• Hace 12 años se fue la Chiqui de mi vida y pensé que nunca jamás volvería a sentir ese dolor tan grande. Ella me acompañó por 14 años y gracias a Dios no tuvimos que tomar esa difícil decisión, ella se fue solita. Después, sin buscarlo, sin esperarlo, hace 12 años llego @lincpal con su equipaje, entre todo lo lindo y maravilloso que traía estaba DANDY, primero trate de no mirarlo para evitar encariñarme con el, pero los que me conocen saben que mi amor por los animales es inexplicable. Poco a poco me fui enamorando de él, se robó mi corazón y me mostró nuevamente porque ellos son ángeles en esta tierra. Todo está año la Salud de DANDY empezó a empeorar pero en los últimos 6 días ya no era el mismo, empezó a sentir dolor al caminar, lo intentamos todo, pero este fin de semana, al ver lo mal que estaba tomamos la difícil decisión de dejarlo descansar, nos dio tanto amor y tantos momentos maravillosos que no era justo verlo sufrir. Sábado y domingo le dimos más y más amor, todo el que cabía en nuestros cuerpos, ayer en la tarde empezó a sentir mucho dolor y al verlo así salimos corriendo para dejarlo volar. Fue muy rápido, pero allí estuvimos con el, abrazándolo hasta el último momento, llenándolo de Calor, compañía y amor. Explicarle a Mati fue más fácil de lo que pensé, este chiquito lindo tiene una Magia y una capacidad de entender las cosas desde el amor que me deja sin palabras. Te amamos pulga linda. Extrañare todo de ti, tú nariz fría, tus besos, tu olor, nuestros arrunches, gracias por cuidarme tanto, por ser mi sombra, por cuidar a Mati, por cuidarnos… TE AMAMOS INFINITO ❤️🙏🏼🌈🐶