La maniobra de los Emmy para tener "público" en un teatro vacío por el coronavirus

Muchos alcanzaron a creer que sí había personas presentes en la ceremonia; la maniobra de los Emmy para tener "público" en un teatro vacío.

Sorprendidos, así quedaron los televidentes al sintonizar los Premios Emmy de este 2020.

Cuando el show comenzó, el presentador Jimmy Kimmel dijo "es lindo volver a ver gente".

Después dijo, en broma, que las premiaciones eran frívolas e innecesarias.

También mencionó que no era buena idea hacer una premiación en una pandemia.

Finalmente, luego de unos minutos, los más observadores notaron que las imágenes del público en los Emmy eran de años pasados.

Así, finalmente Jimmy admite que no hay nadie entre el público, excepto por los pocos actores que tienen apariciones muy específicas en la premiación.

Uno de ellos fue Jennifer Aniston, quien ayuda a entregar el premio a Mejor actriz de comedia.

"Welcome to the 'Pand-Emmys!'"

"Television is there for you. The world may be terrible but TV has never been better." – @jimmykimmel opens up the 2020 #Emmys. https://t.co/pntfV2hzyR pic.twitter.com/tzNftnoINS

— Good Morning America (@GMA) September 21, 2020