A la mamá de Laura Acuña le llovieron piropos, y todo por estas fotos en redes

Mamita : No sabes cuánto quisiera estar contigo hoy. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que no estuve en un cumpleaños tuyo, pero es más importante que tú y mi papi estén perfectos como hasta ahora y creo que esta es la muestra de amor más grande , no exponerlos . TE AMO INFINITO MA ! Diosito nos va a regalar muchos cumpleaños más para celebrarlos como a mí me gusta! FELIZ CUMPLEAÑOS A LA MEJOR MAMÁ, ESPOSA Y ABUELA DEL MUNDOOO! @yolita1509 @gaperz01 @riacay @liza_77acuna ❤️❤️❤️