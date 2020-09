En redes, Laura Acuña hizo llorar a varios con un mensaje que le escribió a uno de sus grandes amores.

Y es que a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, les contó a sus seguidores que no había podido estar con su madre para su cumpleaños.

Esto debido al coronavirus, que como todos saben, ha mantenido a varias familias alejadas.

"Mamita: No sabes cuánto quisiera estar contigo hoy. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que no estuve en un cumpleaños tuyo, pero es más importante que tú y mi papi estén perfectos como hasta ahora y creo que esta es la muestra de amor más grande, no exponerlos".

Finalmente, los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos aplaudiendo la buena actitud de Laura.

Laura Acuña hizo llorar a varios con un mensaje que le dedicó a su mamá

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí