Mamá de Laura Acuña se roba la atención por esta publicación

View this post on Instagram

El mejor día de la madre es con ustedes! Los amo !! te amo mamita . “ Yo tengo la mejor mamá del mundo” , la frase más repetida hoy por todas las hijas e hijos del universo 😂 . . @yolita1509 @gaperz01 @riacay @liza_77acuna . . Fotos @mtbravophotography