En sus redes sociales 'Epa Colombia' mostró su nuevo apartamento, a pesar de que sus vecinos no la quieren.

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', es una de las empresarias más polémicas del país.

Esto desde que saltó a la fama con una comentada canción para el mundial del año 2014.

Hace algunas semanas reveló que compró un nuevo apartamento, que pagó con sus ahorros.

Sin embargo, antes de mudarse, empezó a tener problemas con sus vecinos.

Y es que en otro de sus videos aseguró que la administradora del lugar le comentó que sus vecinos no estaban de acuerdo con su presencia allí.

En medio de lágrimas, la empresaria aseguró que ha cambiado y que la juzgan sin conocerla.

Ahora, en su cuenta de Instagram, Epa subió la primera fotografía de su apartamento.

Además escribió un sentido mensaje para agradecer a sus seguidores y a quienes la apoyan.

Aseguró que su sueño de tener algo propio "al fin se hizo realidad".

"No pude tener un buen estudio, tampoco una carrera profesional. Mamá y papá no tenían plata, pero me enseñaron a trabajar y me convertí en una mujer luchadora, emprendedora, trabajadora, sin miedo al éxito" escribió.

