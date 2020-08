Aunque han pasado varios años, se conoció el polémico chat que ocasionó otro agarrón entre los actores de Pasión de gavilanes.

La novela ha vuelto a ser la más vista por los televidentes colombianos, debido a su regreso a Caracol.

Y después de su regreso varios chismes han salido a flote.

Por ejemplo, se conoció que las protagonistas no tuvieron una buena relación durante las grabaciones.

De acuerdo con Danna García, esto se dio por celos, aunque finalmente lo resolvieron.

No obstante, las discusiones no acabaron hace 17 años.

Y es que se conoció hace poco que los actores de la novela tienen un grupo para conversar.

Sin embargo, la misma Danna afirmó que no conocía el famoso chat, pues nunca la habían invitado. Y sin duda, lo dijo con bastante molestia.

El polémico chat que ocasionó otro agarrón entre los actores de Pasión de gavilanes

No obstante, parece que el problema se resolvió tiempo después pues Danna aseguró que estaba en el grupo:

“Y sí, tenemos un chat. Ellos tienen un chat, mis compañeros. Natasha me escribió que si me podía unir al chat y le dije: ‘Claro, cómo no me van a unir al chat’”, aseguró.

