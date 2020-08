(VIDEO) Así luce Robert Pattinson en el papel de Batman

Warner Bros. dio a conocer las primeras imágenes del actor en el traje de murciélago; así luce Robert Pattinson en el papel de Batman.

The Batman, con Robert Pattinson debutando en la piel del superhéroe, fue el plato fuerte de DC FanDome.

Este es el macroevento virtual que Warner Bros., que al no haber Comic-Con este año se organizó para concretar sus planes respecto a las historias de DC Comics.

El director Matt Reeves fue el encargado de anunciar el primer avance de esta cinta.

Robert Pattinson lidera un elenco en el que también aparecen Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.

"Soy la venganza", dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción Something in the Way de Nirvana.

Reeves mostró su admiración por Pattinson: "Es un actor increíble", dijo.

"Es como un camaleón, y tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora", añadió.

