La producción será dirigida el director argentino Andy Muschietti; Ben Affleck regresará como Batman en la película sobre The Flash, ¿convencerá?

La revista Vanity Fair aseguró este jueves que Affleck se unirá así a Michael Keaton.

Keaton interpretó a Batman en el pasado, para dar vida conjuntamente a este superhéroe en una cinta de Warner Bros. que intentará llevar a la gran pantalla la idea del "multiverso" de DC Comics.

Así, en esta cinta sobre The Flash, que protagonizará Ezra Miller, aparecerán diferentes versiones de Batman en la piel, al menos por ahora, de Affleck y Keaton.

"El Batman de Affleck tiene una dicotomía que es muy fuerte: su masculinidad, por su apariencia e imponente figura (…), y que es muy vulnerable", dijo Muschietti.

"Es un papel muy importante para el impacto emocional de la película", añadió.

"La interacción y relación entre Barry (The Flash) y el Bruce Wayne (Batman) de Affleck traerá un nivel emocional que no hemos visto antes", añadió el realizador de "It" (2017) e "It Chapter Two" (2019).

Recordemos que Affleck interpretó a Batman en las cintas "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad".

Su trabajo como Batman no fue especialmente aplaudido en el pasado.

Affleck tenía previsto dirigir y protagonizar la película "The Batman", pero finalmente renunció a este proyecto.

¿Convencerá a las audiencias en esta ocasión?

