Elizabeth Loaiza confirma que perdió su bebé: "fue voluntad de Dios"

View this post on Instagram

El bebé nunca se desarrolló. Solo estuvo el saquito en mi barriga. Estoy con un nudo en la garganta. Son cosas que no tienen explicación. Hay que tener fe, fortaleza y seguir intentándolo. 🙏❣️ @jpits888 te amo mi amor lindo. Ya pronto Dios nos dará a nuestro bebé sano y fuerte!.