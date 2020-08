Actriz de 'Rafael Orozco' se defiende ante la lluvia de críticas por su cambio físico radical

Ante la insistencia, una actriz de Rafael Orozco se defiende ante la lluvia de críticas, ya que, para muchos, su aspecto físico ya no es el mismo.

Los actores de la novela han vuelto a ser tema de conversación ahora que Caracol decidió repetirla.

Una de ellas es Camila Zárate, quien en la novela le dio vida a Luisa de Orozco, cuñada de Rafael Orozco.

Camila desapareció de la televisión por un tiempo para dedicarse a otras labores artísticas.

Sin embargo, reapareció en medio de una entrevista con La Red.

Allí aseguró que además de lo espiritual, también hizo varios cambios físicos, como por ejemplo, dejar de maquillarse y arreglarse en exceso.

Por esa razón se ha convertido en motivo de críticas.

Así que, aprovechando la entrevista, también decidió responderles a todos aquellos que la han criticado.

"La verdad no es mi problema si la gente habla o no habla de mi aspecto. No tengo control sobre eso y por ende, mis oídos no reciben ese tipo de señal. Si a la gente no le gusta como uno se ve, pues no es problema de uno, ¿no?".

La respuesta de la actriz la podrá ver en el siguiente video desde el minuto 3:30:

