¡Qué cambio el de Camila Zárate luego de su actuación en 'Rafael Orozco, el ídolo'!

Qué tan suaves somos con nosotros mismos? Con los demás? Estamos entendiendo que todos pasamos por algo? La crisis nos enseña, esto es real pero de todos modos, todos los días con pandemia o sin pandemia, sentimos, nos emocionamos, nos afectamos de una u otra forma, nos levantamos y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Podríamos ver eso en los demás? Podríamos tomarnos una pausa y ser más suaves y compasivos con el otro como un hermano así no lo conozcamos? Tener la capacidad de conmoverse? Y sobre todo, de dejarse conmover? Podemos hacer un mundo mejor a partir de autoexaminarnos y así reconocernos? No necesitamos de un sistema insensible, no necesitamos de unos gobernantes, sólo nos necesitamos a nosotros y un entendimiento de uno mismo y por ende, del otro. Somos puro corazón y hoy los invito a verse en el otro, dejar tanto ego, tanto juicio, amar como niños y recuperar la pureza con la que vinimos. Salvémonos, iluminémonos, engrandezcámonos unos a otros. Parece imposible pero no lo es. Aunque seamos diferentes, todos sentimos las mismas cosas y viajamos por los mismos senderos. Si yo me sano, te sano y nos sano. Es una cadena y nos toca hacerlo juntos. Volvamos a casa. Moksha, liberation! Peace ✌🏾