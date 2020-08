La vida de los famosos de la novela no ha sido fácil, y por ejemplo, Dinora, de Pasión de gavilanes, habló del infierno que vivió detrás de cámaras.

Quien le dio vida a esta mujer fue la actriz Lorena Meritano.

Y si se perdió el capítulo del jueves, le contamos que Dinora por fin apareció en la novela.

Así que los televidentes quedaron con ganas de más.

Y sin duda, su personaje logró ganarse la rabia de los espectadores, tanto así, que la actriz sufrió mucho por ella.

“Lo que lloré por filmar Pasión de gavilanes. Me decían cosas horribles en la calle. Mi papá me decía que era porque lo estaba haciendo bien para calmarme. No podía ir al supermercado. Una anécdota increíble que recuerdo mucho es que una señora me comenzó a gritar barbaridades en un centro comercial en Bogotá”, dijo a People en Español hace un tiempo.

Y agregó: “Y en realidad era así, la gente me odiaba y me insultaba porque en verdad mi papel estaba generando sentimientos en la gente. Es un buen indicio en nuestro trabajo”.

