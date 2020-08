Famoso actor iba a ser Franco Reyes, pero no lo querían en 'Pasión de gavilanes'

Esta historia es bastante triste, pero graciosa, y es que un famoso actor iba a ser Franco Reyes, pero no lo querían en la novela colombiana.

Pasión de gavilanes es la novela más vista en nuestro país en la actualidad.

Uno de los protagonistas de esta historia es Juan Alfonso Baptista, quien le dio vida a Óscar.

Y lo cierto es que por un pelo se queda sin participar en la novela.

“Fue una historia particular porque al principio no me querían en el casting, me vine para Colombia y me deportaron porque el pasaporte se había vencido, pero regresé a otra prueba en la que casi no me reciben", contó a El Colombiano.

Además, intentó quedarse con el papel de Franco, pero tampoco lo logró.

"Hice la prueba para el papel de Franco (el que hizo Michel Brown), me sabía todos los diálogos y las escenas, y me pusieron a hacer fue de Óscar. Casi me muero, me tocó aprenderme todo en cuestión de minutos. Lo que es para uno es para uno, nadie se lo quita”.

