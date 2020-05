"Me mandan fotos de cadáveres": Adriana Lucía pidió ayuda a la Fiscalía tras amenazas de muerte

View this post on Instagram

He perdido la cuenta de cuántos insultos he recibido por decir lo que pienso y siento. Al principio les decía a todos en mi oficina que estuvieran atentos porque una ráfaga de improperios llovería tal día y yo me desconectaría de todo pero, luego te acostumbras y ya ni anuncias, ni sabes cuándo será el aguacero. Me han dicho vulgaridades, guacherías irrepetibles, me han amenazado con pegarme, con matarme, cosa que en este país no es un detalle menor; me han puesto fotos de cadáveres durante días, me han dicho que soy bandida, corrupta, vaga, mala, perversa, que soy una pe, zo, pu, emmermelada, castrochavista, comunista, guerrillera, prepago de paramilitares, narcotraficante, que tengo un pasado negro y oscuro. Me han dicho que soy una decepción para el cristianismo, al punto que he pensado en llamarme seguidora de Jesús para no ofender a los ofendidos. Me han dicho lo poca cosa que soy, lo fracasada y diminuta. Me ha tocado buscar abogado, he acudido al CTI de la fiscalía, amigos maravillosos me han ofrecido su ayuda, su apoyo, su hombro, su amistad verdadera, otros muy pocos me clavaron el cuchillo pero de esos no hay que hablar porque ya pasó. Mi familia ha llorado conmigo mucho, se han desvelado y pensado lo peor que me pueda suceder pero, ellos me conocen y saben que mi corazón late y se agita y encuentra la manera de seguir. Recuerdo que uno de esos días fuertes, miré a mi esposo y le dije: gracias, gracias infinitas por no atajarme, por siempre estar a mi lado y acompañarme en cada cosa. Lloramos un largo rato abrazados. No hemos parado de orar y clamar al Señor, quien nos ha sostenido a través de su palabra y las que nos mandada a través de personas que aparecen como ángeles. USTEDES Y SU AMOR ME HAN SOSTENIDO. GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. Ha sido duro el camino, muy duro, aquí escribo resumido una pequeñita parte de este largo tiempo. ¿No sería más fácil para mí quedarme callada? claro que sí pero, mi corazón no me deja, algún día este país tendrá que transformarse, rechazar la violencia, exigir una vida digna para todos, DEFENDER LA VIDA y verse en las heridas de otros. QUE TÚ Y YO PENSEMOS DIFERENTE Y NO SEA MOTIVO DE INSULTOS O MUERTE. Amén.