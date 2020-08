Zharick León, Natasha Klauss y Paola Rey estuvieron ligeras de ropa en portada de revista

View this post on Instagram

Y si es un #tbt porque somos #Sarita #Jimena y #rosario de #pasiondegavilanes pero al hoy 17 años después nos reunimos en un Photoshoot muy especial que realizo la revista @15minutosco para este mes de agosto ☀️ bajo el lente del mejor @hernanpuentes Gracias a ustedes seguimos despertando pasiones no solo en #colombia si no en muchas partes del mundo ! Gracias @caracoltv por la actual transmisión en su #primetime gracias @telemundo por ustedes llegamos a millones de hogares en el mundo 🌍 gracias @hugoleonferrer por ser el mejor productor . Gracias a nuestros libretistas #juliojimenez e #ivanmartinez por haber creado esta historia que sigue siendo Exito en el tiempo ❤️ y me quedo corta agradeciendo a todo el equipo que hizo posible esta producción @rodrigotrianadirector Y a los mejores en mi vida mi Manager y todo su equipo @armonikatalento Vayan por su revista y me cuentan que les parece !!!!😍😍😍 📸: @hernanpuentes 💄: @juanitomas1 Produccion: @pausan @alexandercubillos