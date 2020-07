Eso daría a entender una vieja entrevista. ¿Peleas entre Danna García y actrices de Pasión de gavilanes fueron por una escena?

Como muchos saben, Danna y las demás actrices de la novela no eran precisamente amigas.

Lo que nunca estuvo muy claro fue la raíz del desencuentro entre ellas.

Según indicaba una nota publicada en 2004 en el diario El Tiempo, el conflicto tendría que ver con una escena.

Todo parece indicar que a Danna le pidieron que hiciera un desnudo con Mario Cimarro, pero se negó.

A cambio, Paola Rey sí dijo que lo haría pues no le incomodaba desnudarse, según la nota.

Pero además de esto, el rumor es que la actriz era "muy difícil" y simplemente elegía no juntarse con las otras actrices, lo cual les generaba molestia a ellas.

También, la publicación cuenta que Danna enfrentó a las actrices para aclarar la situación.

"Un día sí enfrenté a Natasha (Klauss) y a Paola (Rey). Me dijeron que ellas estaban hablando mal de mí. Les pregunté si me tenían envidia y me contestaron que no. Me imagino que la gente que estaba alrededor se enteró y desde ese momento el chisme se agrandó", comentó Danna en ese entonces.

Hoy en día, sin embargo, parece ser que todos estos dramas quedaron atrás.

Según parece, Danna ya se reunió con los demás actores virtualmente y están en contacto aún.

