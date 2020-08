Un pleito judicial dejó sin el icónico programa a sus seguidores. La millonaria cifra por la que Chespirito y El Chavo habrían salido del aire.

El Chavo, Chespirito y El Chapulín Colorado son tan solo algunas de las joyas que se dejaron de trasmitir desde el pasado 31 de julio.

Según medios internacionales, la finalización de las transmisiones se debe a que la empresa de televisión Televisa y la familia de Gómez Bolaños no lograron ponerse de acuerdo en temas de derechos de autor.

Ahora dan a conocer la millonaria cifra por la que no se habría logrado llegar a un acuerdo.

Según datos entregados por la revista Forbes, hasta el año 2014 Televisa obtuvo la ganancia de 1.700 millones de dólares por los programas. Un millón por cada media hora de transmisión.

Adicional a estas ganancias, la venta de las licencias para transmisión de los capítulos en otros países, era en promedio de 24 millones de dólares cada licencia.

Estas millonarias cifras habrían sido uno de los motivos por los que no se llegó a un acuerdo entre ambas partes. Lo que llevó al fin de la transmisión de los emblemáticos programas.

Ante el fin de la transmisión, cientos de fanáticos han salido a dar su opinión por medio de redes sociales. Muchos manifiestan su descontento.

La actriz y viuda del comediante, Florinda Meza, también lamentó la situación. "Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió en su cuenta de Twitter.

La millonaria cifra por la que Chespirito y El Chavo habrían salido del aire

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.