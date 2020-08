'Doña Florinda' rompe el silencio y lanza fuerte crítica por salida del aire de Chespirito

Un pleito judicial deja a televidentes en todo el mundo sin los icónicos programas de Roberto Gómez Bolaños. ¿Qué opina Florinda Meza de la salida del aire de Chespirito?

El Chavo, Chespirito, y El Chapulín Colorado, son tan solo algunas de las joyas que se dejaron de trasmitir el 31 de julio.

De acuerdo a medios internacionales, la finalización de los programas se debe a que la empresa de televisión Televisa y la familia de Gómez Bolaños no lograron ponerse de acuerdo en temas de derechos.

¿Qué opina Florinda Meza de la salida del aire de Chespirito?

La actriz y viuda del comediante, Florinda Meza, lamentó la situación en un hilo de tuits. "Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", puntulizó.

También, le envió un mensaje a Televisa: "pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran".

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

"Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público", sentenció Meza en otro mensaje.

Siga a Publimetro en Google News