De seguro nunca se dio cuenta, pero lo cierto es que sí hubo una trampa que hicieron actores de Pasión de gavilanes para lograr hacer una escena muy apasionada.

La novela se ha convertido en una de las más vistas por los televidentes colombianos cada noche.

Y a pesar de ser una repetición, los colombianos no dudan en pegarse a la pantalla para ver la historia de los Reyes y los Elizondo.

Muchas cosas sucedieron durante las grabaciones, y una de esas tuvo que ver con Paola Rey y Juan Alfonso Baptista.

De seguro usted vio su escena, bañándose en la cascada, desnudos y mientras Norma los veía.

Pues bueno, aquel día estaba haciendo tanto frío, que a los actores les tocó doblar sus propias voces después.

Y es que, de lo mucho que estaban temblando, el parlamento no les salió como esperaban.

"Era tanto el frío que nos daban té, café, y no nos pasaba el frío con nada. Esas escenas tocó doblarlas, es decir, la voz de cuando estábamos metidos en el río no es la voz que teníamos en ese momento porque no podíamos hablar", dijo Paola Rey en entrevista con Pulzo.

La trampa que hicieron actores de Pasión de gavilanes para grabar escena íntima

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí