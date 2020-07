Amazon Studios lanza prometedoras series producidas por una colombiana

Es una joven talentosa que triunfó en los Estados Unidos, por eso mostramos estas series de Amazon Studios producidas por una colombiana.

Es Laura Rey Gallego, una joven graduada de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana en 2017 y Master de Cine y Television de Savannah College of Art and Design en Atlanta, GA, Estados Unidos en 2019.

Ella trabaja desde marzo para Amazon Studios en Los Angeles, California, como coordinadora de producción de documentales y realities en Latinoamérica.

Ahí hace parte del equipo de productores ejecutivos de las series, por lo que su trabajo empieza desde el momento que inicia el desarrollo de los proyectos hasta la post producción de los mismos.

Y estas tres series que mostraremos a continuación hacen parte de su trabajo.

Series de Amazon Studios producidas por una colombiana

La serie presenta un formato innovador y poco visto: recupera el ritual de la comida como un espacio de conversación y une diferentes puntos de vista. Las conversaciones moderadas por el actor y cineasta Diego Luna, reúnen a expertos y diferentes personalidades para tocar temas fundamentales y de interés universal en las sociedades contemporáneas, acompañados por los menús de reconocidos chefs mexicanos.

La serie comenzó a brindar a los fanáticos una forma constante de ver a sus equipos y jugadores favoritos preparándose para los partidos. Muchos equipos de clase mundial han sido el tema de la serie All or Nothing de Amazon Prime. Sin embargo, su último es CBF en Brazil.

En esta serie de 8 capitulos se aborda la historia de la banda terrorista "Euskadi Ta Askatasuna (ETA)" desde su primer asesinato en 1968 hasta su disolución en el 2018.

