La colombiana que llegó a trabajar con Netflix y Amazon gracias a sus cortometrajes

Trabajar con una de las empresas más grandes de la industria audiovisual en la actualidad es fácilmente el sueño de muchos estudiantes de cine. Trabajar en dos de ellas es, de hecho, mucho más de lo que algunos podrían pedir.

Laura Rey tiene la fortuna de decir que trabajó en dos de ellas. Se graduó de la Universidad de La Sabana en Chía (Cundinamarca) con un título de Comunicadora audiovisual y Multimedios en 2017, para luego aplicar a una beca en la prestigiosa SCAD (The Savannah College of Art and Design) de Atlanta (Estados Unidos), de donde se graduó del Máster de Cine y Televisión, donde le otorgaron una beca del 50%. Estando allí, pudo trabajar con CNN en español como productora asociada del programa Panorama mundial.

Sin embargo, desde antes ya Rey había comenzado a cimentar su carrera con varios cortometrajes con los cuales demostró su habilidad como directora, guionista, productora y editora trabajando con diferentes géneros con un amplio espectro, desde la comedia hasta el terror.

Quality of Sleep, por ejemplo, entró a tres festivales internacionales: Orlando Film Festival, Oaxaca FilmFest y Summer of the South, quedando como finalista en el de Oaxaca para su versión 2019.

28 Weeks, es otro de los cortometrajes que escribió y dirigió, y que logró entrar al Orlando Film Festival 2019.

Paperback Delusions es su cortometraje más reciente, el cual produjo y está listo para competir en festivales internacionales venideros.

La cifra: Laura Rey ha trabajado en un total de 17 producciones en diferentes cargos durante su carrera

Luego de esto, Laura Rey se mudó a Los Ángeles (California, EE. UU.) por la oportunidad de trabajar como asistente de producción para The Prom, una película de Netflix próxima a estrenarse dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Meryl Streep, James Corden y Nicole Kidman.

Hoy en día, esta joven cineasta se quedó trabajando en dicha ciudad californiana, donde se desempeña como coordinadora de producción para Amazon Studios. Allí, trabaja junto a los productores ejecutivos en la creación de documentales y realities para Latinoamérica (México, Brazil, Argentina, Chile y Colombia).

