Sin que muchos se lo imaginaran, Paola Rey hizo inesperada confesión sobre "Jimena" en Pasión de gavilanes.

Uno de los papeles más comentados de la novela de Caracol es el de Jimena Elizondo.

Entre las hermanas, Jimena es conocida por ser coqueta y extrovertida.

Sin embargo, Paola Rey dijo ser todo lo contrario a su personaje, cosa que no muchos creerían al verla en pantalla.

Así lo contó en entrevista con Caracol, donde dijo que su le había costado bastante interpretar a Jimena.

Esto, pues no se sentía cómoda con la ropa que le daban para su personaje.

“Yo soy muy introvertida y, obviamente, aunque no parezca, el tema de exponer mi cuerpo y de usar cositas muy cortitas no era algo que me hiciera sentir muy cómoda que digamos”, dijo Rey.

De hecho, su familia estaba de acuerdo con que Jimena era su polo opuesto.

Además, recordemos que hizo varias escenas subidas de tono y sin prenda alguna.

Paola Rey hizo inesperada confesión sobre "Jimena" en Pasión de gavilanes

A pesar de ser muy diferente a su personaje, Paola Rey logró sacarlo adelante.

Actualmente, la novela sigue en lo más alto del rating.

Cada noche suma varios puntos de audiencia, superando los 13 según los reportes más recientes de Kantar Ibope.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí