Los televidentes no dudaron en escribirle al canal a través de redes sociales, ¿Es verdad que Caracol está cortando escenas de Pasión de gavilanes?

Todas las noches, lo más comentado en redes sociales es la novela de Caracol.

Aunque no es nueva, quienes la vieron en 2003 la están reviviendo.

Prueba de este furor es que quienes la están volviendo a ver aseguran que les han recortado ciertas escenas.

Dada la carga dramática de la novela, varios aseguran que las escenas eran memorables y las han hecho más cortas.

Todo esto tendría una explicación sencilla.

Recordemos que, dada la situación por la pandemia, los canales repitieron varias de sus novelas estrella.

Sin embargo, en el caso de Pasión de gavilanes hablaríamos de una novela que duró un año y casi 200 capítulos, y la intención del canal es la de aprovechar esos capítulos pero no gastar el mismo tiempo que necesitó la novela originalmente.

Así, no sería raro que sí se estuvieran acortando un poco ciertos episodios, conservando la idea central de cada uno.

Estos son algunos de los mensajes en redes que evidencian la sensación generalizada.

Me están cortando las escenas de Oscar y Jimena, así si no me gusta @CaracolTV 😭😭😭#PasionDeGavilanes

— yiye 🇨🇴 (@yiye_rua) July 30, 2020