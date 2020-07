Actor de 'Amor sincero' recibió disparo en el rostro en medio de un robo

View this post on Instagram

Gracias Colombia por el cariño y todos sus mensajes tan bonitos.. Gracias @canalrcn por haberme hecho parte de esta súper producción.. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Gracias por década uno de sus lindos mensajes por qué hoy siento que mi trabajo valió la pena❤️❤️❤️❤️❤️ A mi Dios bendigo por regalarme esta vida tan maravillosa siendo servidor de mi gente 🙏🏻🙏🏻❤️ Gracias #PVC por regalarme un público maravillos Gracias @farinamusic por esas escenas tan divinas que nos regalaste y por haber hecho tú trabajo tan maravilloso Hasta siempre mis colegas y amigos HOY SOY FELIZ GRACIAS..!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️