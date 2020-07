Caracol le hizo promoción a la novela de Marbelle, y de paso, a RCN

View this post on Instagram

¡Se viene la experiencia digital de @planchando_el_despecho! A este grupo de talentosas mujeres nada las detiene y, el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 8:00 pm, nos harán vibrar con los éxitos de la música romántica. Será una gran puesta en escena con transmisión en tiempo real, que se podrá disfrutar desde cualquier parte del mundo.