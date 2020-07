Danna García confesó la tristeza que vivió en 'Pasión de gavilanes' y de la que pocos saben

View this post on Instagram

En un momento de su vida, la actriz @dannagarciao sintió que lo tenía todo: éxito, fama, reconocimiento, pero le era esquivo el amor… “Era un estilo de vida de éxito. Sin embargo, no tenía con quien compartirlo, no podía enseñárselo a nadie, nadie a quien confiarle mis más íntimas sensaciones y mi felicidad. Por esto, hoy en día agradezco infinitamente el poder compartir con mi esposo, mis triunfos. Adoro poder ver el mundo con los mismos ojos que mi hijo, lo bueno y lo malo, y también que él me acompañe en todo eso que alcanzo y logro”, confiesa la bellísima Danna en una sincera y profunda charla. . . . . Entrevista: @sandrapaolareal Fotografía: @omarcruzphoto Producción y styling: @lauramejiacruz Maquillaje: @betancurclaudia Pelo: @marco_hair_makeup PR: @dreamteamagency