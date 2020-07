La verdadera razón por la que Zharick León desapareció de la televisión

¿Qué pasó? Desde hace varios años no la hemos vuelto a ver en novelas, y ahora se conoce la razón por la que Zharick León desapareció de la televisión.

Pasión de gavilanes regresó hace algunos días, y sin duda, muchos televidentes han recordado con cariño a Rosario Montes.

Quien le dio vida a este personaje fue Zharick León, quien hace 17 años estaba empezando su carrera como actriz.

Después de eso vinieron protagónicos y otras novelas exitosas.

Pero en los últimos años la actriz ha dejado de aparecer en televisión.

En medio de una entrevista con El Espectador, la actriz colombiana reveló las verdaderas razones por las que desapareció de la televisión.

"Mi proyecto más importante es convertirme en la mejor mamá del universo. Me gusta mi arte y mi profesión, pero, en un tema de propiedades, están mis hijos y mi familia primero. Entonces, en esa medida, he sido muy selectiva con lo que me ha llegado después de la llegada de mis hijos a mi vida", reveló.

Y agregó que: "He hecho poquitas cosas, trabajo y propuestas protagónicas no me han faltado, sino que eso implica estar trabajando de lunes a sábados, incluso festivos, y es sacrificar ese tiempo con mi familia y mis hijos, lo que para mí es tan importante y valioso. Me volví muy selectiva en cuanto a eso".

