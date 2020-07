Así se ve en la actualidad Zharick León, 17 años después de 'Pasión de gavilanes'

View this post on Instagram

Hoy celebro a la mujer. Celebro y honro a todas las mujeres de mi vida. A las mujeres que me rodean. A las mujeres que me han dado la mano. A las que ya no están. A las que me has enseñado tanto. A las que están siempre que las necesito. A las que me aman. Aquellas con las que me he cruzado en el camino y no volví a ver. A las que no conozco. A las que estoy por conocer. A todas las mujeres de este planeta y del universo entero, las celebro hoy y las honro porque somos fuente de vida. Porque tenemos la fuerza, el encanto, el misterio y el poder de los siete mares. Porque somos la columna de nuestras familias y por ende de nuestra sociedad. Porque somos fuente inagotable de amor. Porque somos dulces, inteligentes, creativas, recursivas y emprendedoras. Porque somos guerreras incansables. Magas y mágicas también. Hoy te honro a ti mi querida @antonina_canal_ Por todo tu amor y generosidad. Por invitarme a hacer parte de tu lindo proyecto… “JUNTAS SOMOS MÁS PODEROSAS” #ProyectoMujer #Juntasomosmaspoderosas #danzandoladiversidad @antonina_canal_ Photo @andresreinafotografo Henna @raven.art.raven