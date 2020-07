Humorista de 'Sábados felices' tiene coronavirus y además, denuncia negligencia de su EPS

Un programa dio a conocer que humorista de Sábados felices tiene coronavirus y además, denuncia que su EPS no le ha ayudado, para nada.

Se trata de Joselo, quien habló de su drama en las últimas semanas debido al coronavirus.

Lo hizo en medio de una entrevista con Día a Día de Caracol.

Allí contó que todo empezó el pasado 11 de julio cuando sintió mareos, dolor en el cuerpo y su presión subió.

Y aunque en un comienzo varios le "metieron cuento", respecto a que no tenía nada, lo cierto es que pidió la prueba en su EPS.

Sin embargo, de acuerdo con él, jamás se la hicieron, ni le prestaron los cuidados pertinentes.

Así que a él le ha tocado pagar todo solo, y además, también confirmó que su esposa tiene el virus.

“Mi esposa y yo estamos hospitalizados en nuestra habitación, los niños no entran. […] La irresponsabilidad de mi EPS, todavía estoy esperando que me hagan la prueba, he tenido que hacerme todo particular. […] Un médico amigo, infectólogo e internista, nos mandó un tac de tórax. Mi esposa tenía los pulmones comprometidos y también me aparecieron los pulmones comprometidos".

También reveló que este virus no es ningún chiste, pues él y su esposa han sentido morirse.

"Nunca habíamos sentido morirnos. Nos sentíamos sin fuerza, que esto se acababa. Ha sido muy doloroso. Hay mucha gente orando por nosotros… pastores”.

