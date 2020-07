La verdadera relación de Mario Cimarro y Danna García detrás de cámaras de 'Pasión de gavilanes'

View this post on Instagram

#PasiónDeGavilanes El actor cubano hizo un análisis de su parecido con Juan y confesó que aunque ambos tienen una pasión por los animales y la naturaleza, además, aclaró que el temperamento impulsivo de su personaje es una de las cosas que los diferencia. 📺👉 No te pierdas #PasiónDeGavilanes de lunes a viernes después de la emisión de noticias Caracol de las 7:00 p.m.